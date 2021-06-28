Şeyhülkurrâ Hafız Mikdat Temiztürk hoca Fatih’te son yolculuğuna uğurlandı

-Cenazeye katılanlar

-Dua edilmesi

-Cenazenin Omuzlar eşliğinde cenaze aracına taşınması

-Röportaj

-Diğer detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Şeyhülkurrâ Hacı Hafız Mikdat Temiztürk Hoca bugün Fatih Camisinde kılınan cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Halk arasında “kesik bacak” lakabıyla bilinen merhum İsmail Hakkı Bayrı Efendi’nin baş kalfası ve hizmetkârı olarak tanınan Şeyhülkurrâ Hacı Hafız Mikdat Temiztürk Hoca bugün Fatih Camii’nde yapılan cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii’ndeki cenaze törenine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile merhum hocanın pek çok talebesi ve aile yakınları katıldı.

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı’nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası, Şeyhülkurrâ Hacı Hafız Mikdat Temiztürk Hoca’nın naaşı sevenlerinin duaları eşliğinde Eyüp Sultan’daki aile kabristanına defnedildi. (SB- MB-

