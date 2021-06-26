Seyhan Nehri’nde erkek cesedi bulundu

-Polisin suya girmesi

-Cesedin çıkarılması

-Polisin vatandaşı uyarması



( ADANA ) - ADANA



- Adana'da, Seyhan Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu. Girne köprüsü civarındaki vatandaşlar Seyhan Nehri'nde ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polis ekiplerinin çalışmalarıyla sudan çıkarılan genç erkek cesedinin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Meraklı vatandaşlar cesedin çıkarılmasını merakla izledi. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (ELF-

