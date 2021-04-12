Şeyh Edebali Türbesi'nde Ramazan hazırlıkları tamam

-Türbeye gelen ziyaretçiler detay

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( BİLECİK -ÖZEL)- Türbe içinde bulunan halılar temizlendi, dezenfekte çalışmaları da bitti- Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Edebali'nin türbesine Ramazan ayında 80 bin ziyaretçi bekleniyor- Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses:- "Türbe yerleşkemiz korona virüsle mücadele kapsamında ön görülen saateler arasında tüm vatandaşlarıma açık olacak”- “Ramazan ayı virüs nedeniyle buruk geçecek” BİLECİK



- Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali türbesinde Ramazan ayı öncesi tüm hazırlıklar tamamlanırken, ay boyunca 80 bin ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor.Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi Şeyh Edebali türbesinde Ramazan ayı öncesi başta dezenfekte ve temizlik işleri tamamlandı. Bilecik Belediyesi tarafında türbe içinde bulunan halılar temizlenirken, türbe içinde dezenfekte çalışmaları da tamamlandı.“Ramazan ayı virüs nedeniyle buruk geçecek”Çalışmalar hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, 11 ayın sultanı Ramazan ayı öncesi Şeyh Edebali Türbesinde tüm çalışmaların tamamlandığı anlattı. Bu yıl da virüs nedeniyle Ramazan ayının buruk geçeceğini anlatan Gürses, sözlerine şöyle devam etti;“Bu yıl tüm dünya gibi Türkiye’yi de etkisi alan korona virüs (Covit-19) illeti ile mücadele ediyoruz. Bu anlamda biz şehrimizin en çok ziyaretçi alan bölümü olan Şeyh Edebali Türbesi yerleşkemizde üzerimize düşen gerekli çalışmaları yaptık. Bu anlamada gerek temizlik, gerekte hijyen çalışmalarını yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Burası çok yoğun misafir alan bir bölge. Ocak ayında 22 bin, şubat ayında 26 bin, mart ayında 30 bin kişiyi misafir ettik. Ziyarete gelen vatandaşlarımızın çok çok daha dikkatli olmalarını arzu ediyoruz. Maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat ederek ziyaretlerini kısa tutmak şartıyla ziyaretlerini devam ettirmelerini rica ediyoruz. Hepimizin sağlığı için istiyoruz bunu” dedi.

“Ramazan ayında 80 bin ziyaretçi bekliyoruz”Gürses son olarak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ziyaretçilerde de azalma olacağını anlatarak, “Bu kısıtlı şartlara rağmen en az 70-80 bin ziyaretçinin geleceğini öngörüyoruz. Beklentimiz bu yönde, bunlarla alakalı temizlik ve hazırlık çalışmalarımızı yürüttük zaten. Türbe yerleşkemiz korona virüsle mücadele kapsamında ön görülen saatler arasında tüm vatandaşlarıma açık olacak” dedi.





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