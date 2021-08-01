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Seydikemer yangını rüzgarın şiddeti ile büyüyor
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Seydikemer yangını rüzgarın şiddeti ile büyüyor

Seydikemer yangını rüzgarın şiddeti ile büyüyor

-Yangından görüntüler

Yangın Ormanlı Şiddetli Rüzgar 

--Vatandaşların müdahalesi

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yaklaşık bir saat önce ormanlık alanda başlayan yangın şiddetli rüzgar ile büyümeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Arifler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye arazözleri sevk edildi. Yangın sonrasında mahalle sakinleri de bölgeye gelerek ekiplere yardımcı olmaya başladı.
Vatandaşlar kovalarla taşıdıkları sular ile yangın söndürme çalışmalarına katırken, şiddetli rüzgar ile yangını etki alanının büyüdüğü öğrenildi. Şu ana kadar karadan müdahale yapılan yangının sık çam ormanlarının bunduğu bölgede etkili olduğu belirtildi. (OD-
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