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Seydikemer’deki yangınlar kontrol altına alındı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Seydikemer’deki yangınlar kontrol altına alındı

Seydikemer’deki yangınlar kontrol altına alındı

-Ekiplerin çalışması

Yangın Altın Gesi Trol 

--yangın bölgesinden görüntüler

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Seydikemer ilçesinde gün içerisinde çeşitli mahallelerde meydana gelen yangınlar ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, gün içerisinde Karaköy, İzzettin ve son olarak Gölbent Mahallesi’nde art arda üç yangın meydana geldi. Ormanlık ve zirai alanlarda meydana gelen yangınlara Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangınlara havadan ve karadan müdahalede bundu. Gölbent Mahallesi2ndeki yangın söndürme çalışmalarına TOMA’larda destek vererek yangının kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı. Bölge halkının da destek verdiği yangın bölgelerinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. (OD-
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