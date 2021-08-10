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Seydikemer’de yangının biri sönüyor, biri başlıyor
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Seydikemer’de yangının biri sönüyor, biri başlıyor

Seydikemer’de yangının biri sönüyor, biri başlıyor

Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler

( MUĞLA ) MUĞLA

Ağaçlı Yangın Altın Trol 


- Muğla’nın Seydikemer ilçesinde gün içerisinde çıkan üçüncü yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Seydikemer’da gün içerisinde çıkan iki yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Bir yangın haberi de Gölbent Mahallesi Eskiköy mevkiinde meydana geldi. Otluk ve ağaçlık alanda başlayan yangın sonrası bölgeye itfaiye ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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