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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Seydikemer'de trafik kazası:1 yaralı

- Seydikemer'de trafik kazası:1 yaralı

- kaza yerinden görüntüler

İlk Müdahale Polis Sağlık Ekibi Jandarma Trafik Kazası 

-- detaylar
-- otomobilde sıkışan sürücünün çıkartılaması

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza; Fethiye-Antalya karayolu Bayır mevkiinde meydana geldi. İbrahim K. idaresindeki 48 GA 740 plakalı tır, Sergen A.A. yönetimindeki 01 SS 134 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Sergen A.A. Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından, yaralı sürücü ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MY-OD-Y)
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