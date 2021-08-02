Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Seydikemer’de tekrar başlayan yangın kontrol altına alındı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Seydikemer’de tekrar başlayan yangın kontrol altına alındı

Seydikemer’de tekrar başlayan yangın kontrol altına alındı

Yangından görüntüler

( MUĞLA ) MUĞLA

Yangın Altın Trol 


- Muğla’nın Seydikemer ilçesinde söndürüldükten sonra tekrar başlayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Arifler Mahallesi’nde önceki gece çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmıştı. Dün gece bölgede tekrar alevlerin parlaması sonucu ekipler sabah saatlerine kadar yangın söndürme çalışmalarına devam etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalarda vatandaşların da desteği ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı