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24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Seydikemer’de sazlık yangını...Alevler seralara sıçramadan söndürüldü

Seydikemer’de sazlık yangını...Alevler seralara sıçramadan söndürüldü

alevlerden görüntüler

Gard 

-Detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Seydikemer ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın seralara sıçramamdan ekipler tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Karadere Mahallesi’nde sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Rüzgardan dolayı yayılan alevlerin bölgedeki seralara yaklaşması üzerine vatandaşlar, ellerindeki hortumlarla seralarının üzerine su sıktı. Vatandaşlar evlerinden çektikleri hortumlarla itfaiye araçlarına su takviyesi yaptı. Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla seralara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle okaliptüs ve çam ağaçlarının da bulunduğu yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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