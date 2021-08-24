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Seydikemer'de orman yangını, havadan ve karadan müdahale ediliyor
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Seydikemer'de orman yangını, havadan ve karadan müdahale ediliyor

Seydikemer'de orman yangını, havadan ve karadan müdahale ediliyor

-Yangın bölgesinden havadan görüntüler

( MUĞLA ) - MUĞLA

Yangın Ormanlı Gesi Orman Yangını Helikopter 


- Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Karaköy Mahallesi'nde saat 15.45 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler karadan müdahaleye başlarken, helikopterler de sortileri ile havadan destek veriyor. (MU-HA-Y)
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