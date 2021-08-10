Seydikemer’de orman yangını



- Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Karaköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor. (OD-Y)

