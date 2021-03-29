Seydikemer’de iki katlı evin çatı katında çıkan yangın korkuttu

-- ekiplerin müdahalesi

-- detaylar



( MUĞLA ) - MUĞLA



- Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki iki katlı evin çatı katında çıkan yangın korkuttu. Edinilen bilgilere göre; Gerişburnu Mahallesi'nde İsmail S.'ye ait 2 katlı evin çatı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istemesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Hızla yayılan alevler evin çatı katını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası çatı katı büyük hasar görürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (MY-OD-Y)



loading...