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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Seydikemer’de feci kaza 1 ölü, 1 yaralı

Seydikemer’de feci kaza 1 ölü, 1 yaralı

Ekiplerin çalışması

Hastane Jandarma Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Yaralının ambulansa taşınması
-Olay yerinden detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meyve yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Arsa Mahallesinde meyve yükleyen Serkan Büyük (46) idaresindeki 66 DZ 242 plakalı meyve yüklü kamyon, Yaka Mahallesi Türbe mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Büyük'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Kamyonda yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu Uzeyfe Kenan (24) sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı. Kenan ağır yaralı olarak Fethiye’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kenan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile soruşturmayı Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sürdürüyor. (BT-Y)
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