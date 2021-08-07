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Seydikemer’de çıkan orman yangını devam ediyor
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Seydikemer’de çıkan orman yangını devam ediyor

Seydikemer’de çıkan orman yangını devam ediyor

-Yangın söndürme çalışmaları

Yangın Orman Yangını Helikopter 

--Uçak ve helikopter müdahale

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Seydikemer ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Muğla’nın Seydikemer ilçesinde akşam saatlerinde orman yangını başladı.
Yangın ihbarının ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Seydikemer ilçesi Karaköy mevkiindeki orman yangının rüzgarın etkisi ile büyüdü. Yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı.
Akşam saatlerine kadar devam eden havadan müdahale sona ererken, mücadelen karadan devam edeceği öğrenildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. (OD-Y)
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