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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şevval Sam en güzel türküleri ile İzmit'in kurtuluş coşkusuna ortak oldu

Şevval Sam en güzel türküleri ile İzmit'in kurtuluş coşkusuna ortak oldu

- Konser alanından görüntü

Düşman İşgali Alabalık Forma Halk Oyunları 

-- Şevval Sam'ın türküleri seslendirmesi
-- Başkan Hürriyet'in Sam'a forma ve çiçek takdimi
-- Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- İzmit’in düşman işgalinin kurtuluş etkinlikleri kapsamında konser veren sanatçı Şevval Sam, seslendirdiği türküler ile vatandaşların kurtuluş coşkusuna ortak oldu. Sevilen sanatçı Şevval Sam, İzmit’te verdiği konserle İzmit’in kurtuluşun 100. yılını türküleriyle renklendirdi. İzmit’in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan 7 günlük etkinlikler, sabah saatlerinde, coşku ile başladı.
Kalabalık bir kortej yürüyüşü ile başlayan kutlamalar İzmit Kent meydanında halk oyunları ve dans guruplarının gösterileriyle devam etti. Etkinliklerin devamında ise sevilen sanatçı Şevval Sam, Milli İrade Meydanında İzmitliler’e konser verdi. En sevilen türkülerini seslendiren Şevval Sam, İzmit’in kurtuluşu coşkusuna ortak oldu. Türküleriyle İzmitliler’i coşturan Şevval Sam’ı dinleyenler arasında yer alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise sevilen sanatçıya Kocaelispor forması ve çiçek takdim ederek teşekkür etti. Kendisinin de eski bir İzmit gelini olduğunu belirten Sam ise kutlamalarda yer alma fırsatını kendisine sunan Hürriyet’e teşekkür etti. (GY-
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