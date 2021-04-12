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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sevimli köpeğin kovayla oyunu tebessüm ettirdi

Sevimli köpeğin kovayla oyunu tebessüm ettirdi

Köpeğin kovayla oyunu

Sokak Köpeği Uttu Hayvan 

-Detay ve genel görüntüler
-Köpeği izleyenler, eczacının mama getirmesi
-Köpeğin kovadaki mamayla karnını doyurması

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

- Erzincan’da sevimli köpeğin kaldırımda kovayla dakikalarca oyun oynaması görenlere tebessüm ettirdi. Erzincan kent merkezinde kaldırımda yürüyen vatandaşlara aldırış etmeden kovayla oyun oynayan sokak köpeği ilgi odağı oldu. Ağzıyla kulpundan tuttuğu kovayla bir aşağı bir yukarı koşuşturan köpeğin oyununun sırrı dakikalar ilerledikçe ortaya çıktı. Sonradan anlaşıldı ki acıktığı için kovayla mama isteyen köpeğin yanına eczacı hayvan sever yetişti. Eczacının kovaya mama koymasıyla köpeğin oyunu sona erdi. Kovadaki mamayı yiyen sokak köpeğin aç karnını doyurma yöntemi vatandaşların içini ısıttı.
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