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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Sevimli kedi istiklal marşı okununca böyle bekledi

Sevimli kedi istiklal marşı okununca böyle bekledi

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( BURSA ) -! BURSA

İstiklal Marşı Cep Telefonu Öğrenciler İstiklal 


- Bursa İnegöl Dumlupınar Ortaokulu bahçesinde öğrenciler tarafından okunan istiklal marşı sırasında ön tarafta duran kedi herkesi şaşırttı. İstiklal marşı okunana kadar kedi durduğu yerden ayrılmadı o anlar ise cep telefonuyla böyle görüntülendi. Edinilen bilgilere göre Olay İnegöl Dumlupınar ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Sabah okula gelen öğrenciler sosyal mesafelerini koruyarak istiklal marşı için sırada girdiler. Öğretmenleri eşliğinde istiklal Marşını okumaya başlayan öğrencilerin önünde duran bir kedi olduğu yerde durdu. Sevimli kedi istiklal marşı bitine kadar yerinden bile kıpırdamayarak öylece durdu. O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla böyle görüntülendi. Kedi istiklal marşı bitince kayıplara karıştı.
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