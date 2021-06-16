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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Sevilen sağlık memuruna veda

- Sevilen sağlık memuruna veda

-Cenaze töreni

( BURSA ) BURSA

Hastane Cenaze Gırtlak Kanseri Cenaze Namazı Sağlık Çalışanları 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli Ramazan Arı kansere yenik düştü. Üç yıldan bu yana gırtlak kanseri tedavisi gören Ramazan Arı, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 48 yaşındaki Ramazan Arı'nın ölümü hastane çalışanlarını yasa boğdu. Hastane personeli Arı için hastanede tören düzenledi.
İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen ve sağlık çalışanlarının hazır bulunduğu törende dualar edilerek helâllik alındı. Arı'nın cenazesi Mahmudiye Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. (AK-MŞ)
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