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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sevgilisiyle tartıştı intihara kalkıştı

Sevgilisiyle tartıştı intihara kalkıştı

Şahısın atlamak isterken görüntü

Kız Arkadaş Güvenlik Güçleri 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Balondan görüntü
-ambulanstan görüntü
-şahıstan görüntü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir kişi sevgilisiyle tartıştıktan sonra intihara kalkıştı.Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet K. isimli kişi kız arkadaşıyla tartışması sonucu üst geçide çıkarak intihar girişimde bulundu. Çevredekilerin fark etmesi sonucu güvenlik güçleri, 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen güvenlik güçleri trafiği keserken itfaiye ekipleri şişme balonu açtı. Kısa sürede güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu köprüden indirilen şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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