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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sevgilisiyle tartışarak kaçmaya çalışan kadını 1 km uzakta buldular

Sevgilisiyle tartışarak kaçmaya çalışan kadını 1 km uzakta buldular

İki sevgilinin kavga ettiği binadan görüntü

Polis Kadın Polis Çalışan Kadın Nadan Polis Ekipleri 

-Seda C.’nin kaçarken ayağından çıkan terliklerinden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay

( DÜZCE ) -Sevgilisiyle tartışarak kaçmaya çalışan kadını 1 km uzakta buldular- Kaçarken ev terlikleri ayağından çıkan kadın koruma altına alındı DÜZCE

- Düzce’de gece saatlerinde sevgilisiyle yaşadığı tartışma sonucu ev terlikleriyle kaçan kadın polis ekipleri tarafından 1 kilometre uzakta bulunarak koruma altına aldı. Düzce’nin Konuralp Mevkii Orhangazi Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda sevgili olan Seda C. İsimli kadın ile Uğur P. İsimli şahıs evde tartışmaya başladı.
İddialara göre tartışmanın büyümesi üzerine Seda C. terlikleriyle evden yardım isteyerek kaçtı. Kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını evden 1 kilometre uzakta bularak koruma altına alırken Uğur P. ise gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (SA-
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