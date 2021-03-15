Sevgilisiyle tartışan genç kız alt geçide atladı

-Genç kıza ambulans içinde ilk müdahale görüntüleri

-Olay yerinde polis ekipleri inceleme

-Kızın atladığı alt geçidin görüntüleri

-Alt geçidin üzerinden görüntü

-Polis araçlarının ve ambulansın görüntüsü

-Geniş detay görüntüler



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray'da iddiaya göre sevgilisi ile tartışan genç kız yaklaşık 15 metrelik alt geçide atlayarak yaralandı. Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan Piri Mehmet Paşa Alt Geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesinde bulunan ikametinde sevgilisi Tayfur T. (26) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Ceylan İ. (24) evden çıkarak alt geçide gitti. Sinirlenen ve bunalıma giren genç kız alt geçidin üzerinden kendini boşluğa bıraktı. Genç kız yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düşerek ağır yaralandı. Asfalt zemine düşen genç kızı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı genç kız yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, genç kızın sevgilisi Tayfur T. Aksaray Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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