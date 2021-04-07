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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sevgilisinin 13 yaşındaki kızını istismar eden şüpheliden iğrenç savunma: “Onunla evleneceğim”

Sevgilisinin 13 yaşındaki kızını istismar eden şüpheliden iğrenç savunma: “Onunla evleneceğim”

-Şüphelinin hastaneden çıkışı

Fazla Kilo Hastane Küçük Kız Cinsel İstismar Polis Ekipleri 

--Şüphelinin sorulara cevap vermemesi
--Şüphelinin fotoğrafları

( DENİZLİ ) Sevgilisinin 13 yaşındaki kızını istismar eden ahlaksızdan iğrenç savunma; “Onunla evleneceğim”- Küçük kızın kilolarından da faydalanarak hamileliği gizleyen çiftin korkunç planı evde doğum yaptırmaya kalkınca bozuldu DENİZLİ

- Denizli’de sevgilisinin kendisinden 27 yaş küçük 13 yaşındaki kızını istismar eden şüphelinin, sevgilisiyle birlikte kurduğu ahlaksız plan tutmadı. Küçük kızın kilolarından da faydalanarak hamileliği gizleyen çift, evde doğum yaptırmak isterken kanamayı durduramayınca yakayı ele verdi. Çocuğun kendisinden oluğunu kabul edince tutuklanan istismarcı, “Onunla evleneceğim” diyerek iğrenç bir savunma yaptı.Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanan Fadime Ç., geçtiğimiz yıl 13 yaşında olan kızı Y.K. ile birlikte Denizli’nin Baklan ilçesine yerleşti. Fadime Ç. ile dost hayatı yaşamaya başlayan Şakir O. (41), geçen süre içerisinde kendisinden 27 yaş küçük Y.K.’ya cinsel istismarda bulundu. Bir süre sonra Y.K.’nın hamile kaldığı ortaya çıktı. Hem işledikleri suçu gizlemek için işbirliği yapan çift, küçük kızın fazla kilolarından da faydalanarak aylarca hamileliği gizlemeyi başardı.Evde doğum yaptırıp kurtulacaklardı14 yaşına giren Y.K.’nın önceki gün doğum sancıları başladı.
Küçük kızı hastaneye götürmek yerine evde doğum yaptırmayı tercih eden annesi Fadime Ç. ve Şakir O., bu sayede ceza almadan paçayı yırtmayı da tasarladı. Ancak çocuk yaşta bir kız bebek dünyaya getiren Y.K.’nın doğum sonrası kanaması durmayınca, çiftin çirkin planı da suya düştü.Suçu kadar savunması da iğrenç oldu112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istemek zorunda kalan çift, ambulansla hem Y.K.’yı hem de dakikalar önce dünyaya gelen bebeği hastaneye getirdi. Doğum yapan Y.K.’nın çocuk yaşta olduğunu fark eden doktorlar durumu polise ihbar edince; çocuğun kendisinden olduğunu kabul eden Şakir O., “Onunla evleneceğim” şeklinde akıl almaz bir savunma yaptı. Hastanede polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, ‘küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.İşbirlikçi anne hakkında soruşturma başlatıldıHakkında soruşturma başlatılan işbirlikçi anne ise, henüz tamam olarak iyileşmeyen ve henüz çocuk yaşta olan Y.K.’nın pedagog eşliğinde ifadesinin alınacak olması nedeniyle gözaltına alınmadı. Anne Fadime Ç.’nin ise şimdilik hastanedeki kızının başında durduğu ve kızın vereceği ifadenin ardından işlemlerinin tamamlanacağı kaydedildi. Kuvözde tutulan bebek ve küçük annesinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.Doğan kız bebek ve Şakir O.’dan DNA alındı. Şüphelinin suçunu itiraf etmesine rağmen, DNA testi sonrası doğan çocuğun babasının kim olduğunun netlik kazanacağı bildirildi.

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