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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sevgilisini öldürüp rehin alan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı

Sevgilisini öldürüp rehin alan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı

- Olay yerinden görüntü

Toplu Konut Rehin Polis Merkezi Kız Kardeş Polis Ekipleri 

-- Şahsın ekip otosuna alınması
-- Ablanın feryadı

( KOCAELİ )- Bir buçuk saatte ikna edilen şahıs polis merkezine götürüldü- Eşyalarını almak için birlikte geldiği kız kardeşi ölen abla acı dolu feryat etti KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kendisinden ayrılmak için eşyalarını almaya gelen sevgilisini öldürerek rehin alan şahıs, bir buçuk saat sonra polis ekiplerince ikna edilerek silahı ile birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan şahsın binadan çıkarılması sırasında ise ölen kadının ablası sinir krizi geçirdi. Olay akşam 19.30 sıralarında Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan toplu konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve ayrılmak üzere olan Halim E., kendisi gibi evli ve ayrılmak üzere olan Hacer Ç. ile dost hayatı yaşamaya başladı.
4 yıldır birlikte olan ikiliden Hacer Ç., anlaşmazlık üzerine Halim E.’den ayrılmak istedi. Sakarya’dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük’teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Ç., son eşyalarının yüklenmesi sırasında Halim E. ile kısa bir süre yalnız kaldı. Bu sırada çıkan tartışmada Halim E., 4-5 el ateş ederek Hacer Ç.’yi öldürdükten sonra eşya taşıyan yakınlarına ateş etti. Eşya taşıyan Hacer Ç.’nin ablası ve yakınları hızla binadan kaçarak kendileri dışarı attı. Halim T. ise Hacer Ç’nin cesedi ile kendisini eve kilitledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmaların sonrasında Hali E.’yi teslim olması için ikna etmeyi başardı. Silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim olan şahıs gözaltına alındı. Polis korumasında binadan çıkarılarak ekip aracına alınan Halim E., binadan çıkarıldığı sırada, ölen Hacer Ç.’nin ablası ise sinir krizi geçirdi. “Kurtaramadım” diyerek feryat eden ablayı yakınları sakinleştirdi. Polis ekipleri Halim E.’yi gözaltına alarak polis merkezine götürürken, olay yerinde incelemeler ise sürüyor. (GY-Y)
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