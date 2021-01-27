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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sevgilisini darp edip, şiddet anlarını kayda alan şüpheli serbest bırakıldı

Sevgilisini darp edip, şiddet anlarını kayda alan şüpheli serbest bırakıldı

-Adliyeden detaylar

Sosyal Medya Genç Kız Adli Kontrol Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Şiddet anları detay (arşiv)

( KOCAELİ ) -- Önce tokatladı sonra saçından tutup savurdu- Sevgilisini yumrukladığı anları sosyal medyadan paylaştı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 18 yaşından küçük sevgilisini darp ederek, şiddet anlarını kayda aldıran şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olay, İzmit Kuruçeşme Hülya Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşından küçük olduğu belirlenen E.Ü., aynı yaşlardaki sevgilisi olan kızla yaşadığı tartışma sonucu kızı darp ederek, o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin hızla yayılarak tepki görmesi sonucu E.Ü., polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, şiddet anlarını kayda alan şüpheli de serbest bırakıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise E.Ü. 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen sevgilisini önce tokatlıyor, itip düşürdüğü bankta ise saçından tutarak darp etmeyi sürdürüyor. Darp anlarında ise genç kızın ağladığı görülüyor. (HFV-
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