Sevgilisi tarafından öldürülen kadının ablası cinayeti önlemek için namluya sarılmış

-- Ablanın feryadı

-- Cenazenin çıkarılması

-- Görgü tanığı açıklama

-- Ölen kadının katili ile fotoğrafı



( KOCAELİ )- Sevgilisi tarafından öldürülen kadının cenazesi morga kaldırıldı- Ablası 'Gitmeyelim' dese de ikna edemedi- Eşyaları almaya gidince sevgili kurbanı oldu KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ayrılmak için eşyalarını almaya gelen sevgilisi tarafından silahla başından vurularak öldürülen kadının cesedi morga kaldırıldı. Ölen kadının ablasının ise cinayeti işleyen şahsın silahına sarılarak ateş etmesini engelleme çalıştığı öğrenildi. Olay akşam 19.30 sıralarında Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan toplu konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve ayrılmak üzere olan Halim Er, kendisi gibi evli ve ayrılmak üzere olan Hacer Çetin ile dost hayatı yaşamaya başladı.

4 yıldır birlikte olan ikiliden Hacer Çetin, anlaşmazlık üzerine Halim Er’den ayrılmak istedi. Sakarya’dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük’teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Çetin, son eşyalarının yüklenmesi sırasında Halim Er ile kısa bir süre yalnız kaldı. Bu sırada çıkan tartışmada Halim Er, 4-5 el ateş ederek Hacer Çetin’i öldürdükten sonra eşya taşıyan yakınlarına ateş etti. Ayrılmak için eşyalarını almaya gelen sevgilisini öldürdü Eşya taşıyan Çetin’in ablası ve yakınları hızla binadan kaçarak kendileri dışarı attı. Halim Er ise silahı ile kendisini eve kilitledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmaların sonrasında Halim Er’i teslim olması için ikna etmeyi başardı. Silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim olan şahıs gözaltına alındı. “Kurtaramadım” diye feryat etti Polis korumasında binadan çıkarılarak ekip aracına alınan Halim Er, binadan çıkarıldığı sırada, ölen Hacer Çetin’in ablası ise sinir krizi geçirdi. “Kurtaramadım” diyerek feryat eden ablayı yakınları sakinleştirdi. Polis ekipleri Halim Er’i gözaltına alarak polis merkezine götürürken, Çetin’in cansız bedeni ise polis ve savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olay anında eşya taşıyanlar ölümden döndü Yakının yardım ricası üzerine eşya taşımaya geldiklerini son anda ölümden kurtulduklarını anlatan Uğur D., “Dost hayatı yaşıyorlardı. Ayrılırken, eşyalarını alırken biz aşağıdayken vurmuş. Biz koşarak merdivenlerden yukarı çıktık ne oluyor diye. ‘Gelin gelin’ dedi.

Bize de sıktı merdiven boşluğundan. Bir kaçtık aşağıya, bir daha da yukarı çıkamadık” dedi.

Kız kardeşini öldürmesin diye namluya sarıldı Öte yandan cinayet anında Çetin’in ablasının, Halim Er’in silahını doğrulttuğunu görerek ateş etmemesi için namluya sarıldığı ancak Er’in itmesi sonucu bina boşluğuna düştüğü, düştükten sonra ise Er’in Çetin’i ateş ederek öldürdüğü öğrenildi. Bina önünde gözyaşları döken acılı abla, “Bırak eşyaları almaya gitmeyelim, ben sana alırım eşyalarını’ dedim. Dinlemedi” diyerek feryat etti. (GY-Y)



loading...