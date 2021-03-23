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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Sevgilisi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Sevgilisi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

TABUT BAŞINDAN DETAY

Hastane Cenaze Polis Memuru Cenaze Namazı Memur 

-CENAZE NAMAZI ÖNCESİ DETAY
-CENAZE NAMAZI DETAY
-CENAZENİN KALDIRILIŞI
-KADIN VE ADAMIN FOTOTĞRAFLARI

( MANİSA )- İzmir’de dün akşam saatlerinde sevgilisi olan polis memuru tarafından öldürülen talihsiz kadın memleketi Manisa’da toprağa verildi MANİSA

- İzmir'in Konak ilçesinde polis memuru Fırat Köksal, tartıştığı sevgilisi Nagihan Üste’yi silahlı öldürdükten sonra intihar ederek canına kıydı. Sevgilisi tarafından öldürülen Nagihan Üste memleketi olan Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.
Dün akşam saatlerinde İzmir’de bir otoparkta polis memuru Fırat Köksal (39) ve sevgilisi Nagihan Üste (33), 35 V 0761 plakalı aracın içerisinde bir araya geldi. Burada ikili arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis memuru Fırat Köksal, yanında bulundurduğu tabancayı çıkarması sonucu arabadan kaçmaya çalışan Üste'nin kafasına ateş etti. Olay yerinde talihsiz kadının hayatını kaybetmesi sonucu, Köksal daha sonra aynı tabancayla kendisine ateş ederek intihar etti. Köksal da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sevgilisi tarafından başından vurularak öldürülen talihsiz kadın Nagihan Üste memleketi olan Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde sevenlerinin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kırkağaç ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesindeki camide ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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