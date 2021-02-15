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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sevgililer gününde kan donduran cinayet

Sevgililer gününde kan donduran cinayet

Asayiş Şube Çıkış

( İSTANBUL )- 14 Şubat’ta kıskançlık cinayeti- Faslı sevgilisini bıçaklayarak öldürdü İSTANBUL

Kız Arkadaş Sevgililer Günü Harekete Geç Kıskançlık Polis Ekipleri 


- Fatih’te 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İngiliz vatandaşı Suriye uyruklu şahıs, Faslı sevgilisini bıçaklayarak öldürdü. Öldürdüğü kız arkadaşının videosunu çekerek arkadaşlarına gönderen zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, 14 Şubat Pazar günü saat 21.00 sıralarında Fatih Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu İngiliz vatandaşı Majed S. birlikte yaşadığı Fas uyruklu Samira Lkhadır ile sevgililer günün kutlamak için hazırlık yaptı. 2 sevgili bir süre sevgililer gününü kutladı. Bu sırada Faslı kadına başka bir erkekten gelen bir mesaj, Majed S.'nin kıskançlık krizine girmesine neden oldu. Yaşanan tartışma sonrasında Majed A., evde bulunan bir bıçakla sevgilisini önce boğazından, ardından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak vahşice öldürdü. Zanlı, Faslı kadının cesedini videoya alarak bir arkadaşına gönderdi. Gönderdiği arkadaşı ise durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Hemen harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri 2 saat içinde Fatih’te kıskıvrak yakaladı. Emniyette susma hakkını kullandığı öğrenilen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (HZE-ÖFA
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