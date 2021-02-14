Sevgililer Günü'nde Burdur sessizliğe büründü

-Çiçekçi Murat Erten ile röp.

-Çiçekçinin çiçek yapması



( BURDUR )- Çiçekçi Murat Erten: “İş yerinde kuyruk olurdu” BURDUR



- Burdur’da bu hafta korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sevgililer gününe denk gelirken, kentte sessizlik hakim sürdü. Bu yıl sevgililer gününde çiçek satışlarının yüzde 80 düştüğünü belirten iş yeri sahibi Murat Erten, 2020 yılında iş yerinde kuyruk olduğunu, bu yıl durumun çok daha kötü olduğunu söyledi.



Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Burdur, sevgililer gününde sessizliğe büründü. Meydanlar, insanların yoğun olarak bulunduğu yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı. Kentin işlek noktalarından olan Cumhuriyet Meydanı, Gazi, Atatürk ve İstasyon caddelerinde sessizlik hakim oldu. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, kentin birçok noktasında sokağa çıkma kısıtlamasının ihlaline yönelik denetimler gerçekleştirdi. 14 Şubat Sevgililer Günü’nün sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi çiçekçilerin de işini zorlaştırdı. Burdur Merkezde çiçek satışı gerçekleştiren iş yeri sahibi Murat Erten, satışların bu yıl pandemiden dolayı yüzde 80 düştüğünü belirtti.

2020 yılı Sevgililer Günü’nde iş yerinde kuyruk olduğunu ifade eden Murat Erten, “Burdur’da Sevgililer Günü gayet sakin. Telefonla sipariş verenlerin siparişlerini evlerine götürüyoruz. Geçen seneye göre satışlar yüzde 80 düşük. Normalde bizim müşterilimiz burada sıra bekleyerek alışverişlerini yapardı. Ama bugün gayet sakin” dedi.





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