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- 'Sevgi izi' hayat kurtardı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- 'Sevgi izi' hayat kurtardı

- 'Sevgi izi' hayat kurtardı

- Kayıp vatandaştan görüntü

Jandarma Dövme Engelli Vatandaş Kız Kardeş 

-- Jandarmadan görüntü
-- Kayıp engelli vatandaşın ailesine teslim edilmesinden görüntü

( İZMİR ) "Sevgi izi" hayat kurtardı- İzmir'de kaybolan engelli vatandaş "sevgi izi" sayesinde bulundu İZMİR

- İzmir'in Urla ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri engelli bir kişiye rastladı. Üzerinden kimlik çıkmayan vatandaşın yapılan incelemesinde kolunda bulunan "sevgi izi" dövmesinden yola çıkıldı ve kaybolduğu tespit edilen vatandaş, Karabağlar ilçesindeki ailesine teslim edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıklıova Mahallesi'nde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında konuşma engelli bir vatandaşa rastladı ve vatandaşın kaybolduğunu belirledi. Vatandaşın üzerinde kimlik bulunmadığının anlaşılması üzerine kolunda bulunan beş haneli dövmeden yola çıkılarak "Sevgi İzi Projesi" kapsamında sorgusu yapıldı. Osman Ayhan (61) olduğu belirlenen engelli vatandaşın ailesine durum haber verildi.
Kız kardeşine teslim edildi Jandarma ekipleri, kayıtları incelenerek Osman Ayhan'ın kız kardeşine ulaştı. Yapılan görüşmede Ayhan'ın kız kardeşi S.I., Karabağlar İlçesinde ikamet ettiklerini, ağabeyinin 16 Ağustos tarihinde kaybolduğunu, gidebileceğini düşündükleri her yere bakmalarına rağmen bulamadıklarını söylediği öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından bulunan engelli vatandaş Osman Ayhan, kız kardeşi S.I.'ya Urla İlçe Jandarma Komutanlığında teslim edildi.
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