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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
'Sevgi Günü'nde buluşup mutlu evliliğin sırrını anlattılar

'Sevgi Günü'nde buluşup mutlu evliliğin sırrını anlattılar

Röportaj

Yaşlı Çift Irak 

-Yaşlılar
-Detay

( İSTANBUL ) "Sevgi Günü"nde buluşup mutlu evliliğin sırrını anlattılar İSTANBUL

- Esenyurt Belediyesi’nin, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği programda, aşklarını ilk günkü gibi taze tutan asırlık çiftler, mutlu evliliğin sırrını paylaştı. Programda ayrıca, belediyede tanışarak evlenen genç çiftler tanışma hikayelerini anlattı. Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evliliklerinde onlarca yılı geride bırakmış yaşlı çiftlerle, belediyede tanışarak evlenen genç çiftler için bir program düzenledi.
Esenyurt Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen programda, Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezi’ne kayıtlı üç yaşlı çift, onlar için hazırlanan kırmıza halıda müzik dinletisi eşliğinde yürüdü. Ardından yaşlı çiftler, günün anısına hazırlanan kalpli platformda, nasıl tanıştıklarını, evliliklerini uzun yıllar nasıl sürdürdüklerini anlatarak, gençlere tavsiyelerde bulundu. Programın devamında ise, belediyede tanışarak evlenen çiftler tanışma hikâyelerini anlattı. “Sevginin en büyük sırrı karşılıklı saygı” Sevginin en büyük sırrının karşılıklı saygı olduğunu söyleyen Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Didem Akyüz, “14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle, Kadın Sosyal Yaşam Merkezimizde düzenlediğimiz programa, Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezimizden hizmet alan 3 çiftimizi davet ettik. Onlarla röportaj yaparak, nasıl tanıştıklarını, bugüne kadar evliliklerini nasıl yürüttüklerini, sevgilerini ve saygılarını nasıl koruduklarını sorduk. Çok güzel cevaplar aldık. Programın devamında, belediyemizde tanışarak evlenen iki çiftimizi davet ederek, onlarla da röportaj yaptık. Çiftlerimize, Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi’nin ürettiği el emeği ürünlerden hediye ettik” dedi.
Programın sonunda, tüm çiftlere günün anısına Güçlü Kadınlar Kooperatifi'nin yapmış olduğu el emeği ürünlerden hediye edildi.
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