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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sevenleri, Müslüm Gürses'i unutmadı

Sevenleri, Müslüm Gürses'i unutmadı

-Mekandan genel ve detay görüntüler

Payan Uttu Şarkıcı Nostalji 

--Mekan sahibi Türkmen ile röportaj

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’daki bir kafede 8 yıl önce bugün hayatını kaybeden ünlü sanatçı Müslüm Gürses anısına ikramlar dağıtıldı. Müslüm Gürses hayranı Halil Türkmen, 3 Mart 2013 tarihinde hayata gözlerini kapayan Merhum Gürses’in anısına kafesinde lokum ve bisküvi dağıttı.
Çocukluğundan beri Gürses’in hayranı olan Türkmen’in, At Pazarı Caddesi’nde bulunan mekanında sevilen sanatçının en güzel parçalarıyla kulakların pası silinirken, Gürses’in mekanda bulunan resimleriyle birlikte, sevenleri nostaljik bir yolculuğa çıkıyor. Çocukluğundan beri Müslüm Gürses’i şarkılarını dinlediğini söyleyen kafe sahibi Halil Türkmen, ünlü şarkıcının anılarını yaşatmak için ellerinden geleni yaptığını belirterek, "Müslüm Gürses çocukluğumuzdan beri annemizden, babamızdan gördüğümüz, onunla doğup büyüdüğümüz bir şarkıcı. Onun şarkılarıyla hüzünlendik, ağladık. Bugün sekizinci ölüm yıl dönümü. Bu mekanı da üç sene önce onun adına, onun hatıralarını yaşatmak için açmıştık. Bugün ölümünün yıl dönümünde mevlidimizi okuttuk. İkramlarımızı verdik herkese” dedi.

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