Sevdiği kız konuşma talebini reddedince kendini vurdu



- Gaziantep’te, 17 yaşındaki genç sevdiği kız kendisiyle konuşmayı kabul etmeyince kızın evinin önünde av tüfeği ile intihar etti. Çenesinin altından kendini vuran genç kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor. Olay, dün gece saatlerinde Nizip İlçesine bağlı Kocatepe Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki M.Y.P. aracıyla sevdiği kızın evinin önüne gelerek kız ile konuşmak istedi. Konuşma talebi reddedilen genç sinirlenip aracında bulunan av tüfeği ile havaya ateş açmaya başladı.

Sinirlerine hakim olmayan M.Y.P daha sonra çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti. Görgü tanıklarının ihbarı sonrası kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı genç ilk önce Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı. M.Y.P. burada yapılan müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. M.Y.P’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.



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