Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar temizlik görevlilerine kaldı

Sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar temizlik görevlilerine kaldı

Tokat'ta sessizliğe bürünen sokaklarda temizlik görevlisinin çalışması

Polis Hafta Sonu Temizlik Görevlisi Yaya Trafiği Hassasiyet 

-Temizlik görevlisi ile röportaj
-Boş kalan cadde ve sokaklar
-Polis ekiplerinin uygulama yapması

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta kısıtlama dolayısı ile sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar temizlik görevlilerine kaldı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Tokat’ta vatandaşlar büyük oranda hassasiyet gösterdi. Saat 20.00 itibariyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Araç ve yaya trafiğinin tamamen durduğu kentte temizlik ekipleri görevlerini daha rahat yapma imkanı buldu. Tokat Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü personelleri ana cadde ve ara sokaklarda temizlik yaptı. Temizlik görevlilerinden Ali Osman Türköz, boş kalan cadde ve sokakları temizlediklerini ifade ederek, “Bu şekilde olmasa iyi olurdu ama insanların sokağa çıkmaması bizlerin işini biraz daha kolaylaştırdı. Gece saatlerine kadar çalışmamıza devam edeceğiz. Bizlerde polislerimizin yanı sıra görevimizi icra ediyoruz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement