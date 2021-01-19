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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Sessiz ve karlı Bursa’dan muhteşem manzaralar

Sessiz ve karlı Bursa’dan muhteşem manzaralar

Bursa'dan karlı şehir görüntüleri

( BURSA ) BURSA

Hafta Sonu Güvenlik Güçleri Objektif Kar Yağışı Pazar Günü 


- Bursa’da geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışı şehri beyazlara bürüdü. Tarihi kentin güzelliğine kar da eklenince ortaya doyumsuz görüntüler çıktı. Cumartesi ve pazar günü etkisini arttıran kar, korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonu kısıtlamalarının uygulandığı Bursa'da vatandaşlara da görsel şölen sundu. Yağışlar Bursa’ya da beyaz gelinliğini giydirirken, kısıtlamalar nedeniyle sessizliğin yaşandığı şehir merkezinde; güvenlik güçleri, belediye çalışanları, temizlik personelleri mesaiye devam etti. Kentin tarihine kazınan sessiz ve karlı manzaralar, Bursalı fotoğrafçı Yakup Altan’ın objektifine yansıdı.
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