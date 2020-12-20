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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Sessiz kalan sokaklardaki güvercinleri polisler besledi

Sessiz kalan sokaklardaki güvercinleri polisler besledi

POLİS EKİPLERİNİN GÜVERCİN VE KEDİLERİ BESLEMESİ

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

-GÜVERCİNLERİN AYNI ANDA UÇUŞMASI
-DETAYLAR

( BOLU )- Bolu’da, hayvan koruma polisleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı BOLU

- Bolu’da, sokağa çıkma yasağıyla birlikte sessizliğe bürünen kent merkezinde hayvan koruma polisleri güvercinleri ve kedileri elleriyle besledi. Bolu’da, korona virüs salgını sebebiyle hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte kentin cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Vatandaşların sokağa çıkamaması nedeniyle sokak hayvanları Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından yalnız bırakılmadı. Ekipler, Büyükcami mahallesinde bulunan Yıldırım Bayezit Camii’nin avlusunda toplanan güvercin ve kedileri yanlarında getirdikleri yemlerle beslediler. Yüzlerce güvercinin aynı anda kanat çırparak havalanması hoş görüntüler oluşturdu.
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