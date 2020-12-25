Ses telleri kesilen köpekler sahiplendiriliyor

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( ANKARA )- Keçiören Belediye Başkanı Altınok:- "Bu raporun sonucunu biz ilgili makamlara ilettik. Takip edeceğiz. Bunla ilgili zaten bir soruşturma vardı, rapordan sonra da soruşturmanın seyrini sonuna kadar takip edeceğiz"- "Noter huzurunda çekiliş yapacağız ve 20 tane köpeğimizi sahiplendireceğiz, emanet edeceğiz" ANKARA



- Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ses telleri kesilen köpeklerin sahiplendirileceğini belirterek, "Bu raporun sonucunu biz ilgili makamlara ilettik. Takip edeceğiz. Bunla ilgili zaten bir soruşturma vardı, rapordan sonra da soruşturmanın seyrini sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ses telleri kesilerek uygunsuz şartlarda üretimi yapılan köpeklere el konulmuştu. Köpeklerin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Altınok, “Köpeklerimizin raporları çıktı. Burada köpeklerimize, bu canlarımıza operasyon yapılmak suretiyle ses telleri kesilmiştir. Yani bir canilik yapılmıştır, bir barbarlıktır. Bunu şöyle düşünün, çocuğun ses tellerinin kesilmesine veya sizin ses tellerinizin kesilmesine, ömür boyu bu hayvanlar bir daha havlayamayacak. Bunların konuşması, sevgisi, muhabbetini, derdini havlayarak anlatıyordu. Dolayısıyla bu raporun sonucuna göre arkadaşlarımız cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Sonuna kadar bunun takipçisi olacağız. Bu bir caniliktir. Allah’ın yarattığı bu canlara, varlıklara nasıl kıyıyorsunuz. İnsan olan bunu yapamaz, hayvan da bunu yapamaz. İşin sonuna kadar takipçisi olacağız. Hukuk İşleri Müdürlüğümüz avukatlarımızla bir daha böyle canilikler, vahşet yaşanmasın diye takip edecek” ifadelerini kullandı.Altınok şöyle devam etti:“Bu raporun sonucunu biz ilgili makamlara ilettik. Takip edeceğiz. Bunla ilgili zaten bir soruşturma vardı, rapordan sonra da soruşturmanın seyrini sonuna kadar takip edeceğiz. Bana göre hayvan haklarıyla ilgili yeni düzenleme yapılması lazım. Bu candır, bunun kime ne zararı var? Allah’ın yarattığı güzel bir varlık. Sen bunu öldürüyorsan bunun bir bedeli olması, yakıyorsan bir bedeli olması lazım. Gereken adımların atılması lazım.”“20 tane köpeğimizi sahiplendireceğiz”Olayın medyaya yansımasından sonra çok fazla yankı bulduğuna dikkat çeken Altınok, “Biz bu köpekleri sahiplendireceğiz dediğimizde 15 bin tane müracaat geldi. İlk önce 5 bin, sonra talep fazla geldi durdurduk. Bunları sıkı bir şekilde inceledik 350 civarına düşürdük. Şimdi bu arkadaşlar bu köpeklere bakabilecekler mi, köpek sevgisi var mı? Çünkü çocuğunuzu götürüp bir yere teslim edemezsiniz. Ev taramaları yapıyoruz. Uygun olanlarla beraber 6 Ocak saat 14.00'te Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde noter huzurunda çekiliş yapacağız ve 20 tane köpeğimizi sahiplendireceğiz, emanet edeceğiz. Bu köpekler ciddi anlamda travma yaşamışlar, korku ve endişe var. Diğer köpekler de iyileştikçe bunları da sahiplendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.





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