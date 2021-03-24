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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Servis otobüsü devrildi: 10 yaralı

Servis otobüsü devrildi: 10 yaralı

sağlık ekipleri

Trafik Kazası Servis Otobüsü 112 Acil Servis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--geçilen görüntüler-
-Olay yerinden detaylar
-servis otobüsünden görüntü
-detaylar

( AFYON KARAHİSAR-EK)- Yoğun kar yağışının ardından buz pistine dönen yollar adeta kazalara davetiye çıkardı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışının ardından buz pistine dönen yollar adeta kazalara davetiye çıkardı. Sabah erken saatlerinde kontrolden çıkan servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.Olay, kent merkezi Kadayıfçıoğlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir firmaya ait çalışanları taşıyan Ahmet Toktaş idaresindeki 03 S 0193 plakalı servis otobüsü, Kadayıfçıoğlu kavşağına geldiği esnada buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje devrildi. Kazanın ardından polis ve 112 acil servisine haber verildi.
Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri yol güvenliğini alarak yaralılara müdahale etti.Kazada, sürücü ile araçtaki 9 yolcu yaralandı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Öte yandan servis otobüsünün devrilmesi sırasında yolda seyir halinde bulunan hafif ticari araç ile otomobilin de bariyerlere çarpması sonucu maddi hasar oluştu.
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