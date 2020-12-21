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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Servis minibüsü alevlere teslim oldu, sağlık çalışanları son anda kurtuldu

Servis minibüsü alevlere teslim oldu, sağlık çalışanları son anda kurtuldu

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken görüntü

( MUĞLA ) MUĞLA

Hastane Sağlık Çalışanları Yükselen Yangına Müdahale Trol 


- Muğla’nın Milas ilçesinde seyir halindeki bir minibüste yangın çıktı. Bodrum'daki özel bir hastaneye personel taşıyan minibüs kısa sürede alevlere teslim olurken araçta bulunan sağlık çalışanları son anda kendilerini kurtardı. Sağlık çalışanlarını hastaneye taşıyan minibüs kül olurken, yangında kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı oldu. Bodrum’da bulunan özel bir hastanenin sağlık çalışanlarının içerisinde bulunduğu Mehmet Atıcı’nın kontrolündeki 48 S 1256 plakalı minibüste, Milas’ın Halilbey Bulvarı’nda seyir halindeyken yangın çıktı. Araç sürücüsü Atıcı’nın aracın motor bölümünden yükselen dumanları görür görmez minibüsü durdurmasıyla tüm yolcular tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri, alev topuna dönen minibüse yaklaşık yarım saat boyunca müdahalede bulunarak, yangını söndürebildi. (OÇ-İK-
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