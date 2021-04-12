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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Olay yerinden detay

-aracın görüntüsü
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Akhisar Mahallesi'nde 158 ile 159. Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. 159. Sokak'ta seyir halinde olan Onur B. (24) yönetimindeki 16 S 6202 plakalı servis midibüsü, 158. Sokak üzerinde seyir halinde olan Rüstem A. (40) yönetimindeki 16 AFA 426 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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