Servis midibüsü 8 araca çarptı: 3 yaralı

-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan aracın çekilmesi



( KONYA ) KONYA



- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, içerisinde yolcu bulunmayan bir işçi servis midibüsü 1'i seyir halinde 7'si de yol kenarında park halinde olan araçlara çarptı, kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İsmail S. yönetimindeki 42 GBJ 88 plakalı servis midibüsü Atatürk Caddesi'nde seyir halindeyken eski belediye iş merkezi önündeki kavşağa geldiğinde, Fevzi B.’nin kullandığı 37 GBJ 88 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından duramayan servis aracı, yeni belediye hizmet binası yakınında park halinde bulunan 1'i otobüs 7 araca çarpıp bir taşın üzerine tekerinin çıkması sonucu durabildi. Kazada park halindeki araçların bazılarında büyük çaplı maddi hasar oluştu. Midibüsün çarptığı seyir halindeki otomobilin sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Murat Kök yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Midibüs sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlandığını ve kazayı hatırlayamadığını söylediği öğrenildi. Hasarlı araçlar inceleme sonrası çekicilerle kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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