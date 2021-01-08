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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Servis kazasında ölen işçilere hüzünlü veda

Servis kazasında ölen işçilere hüzünlü veda

Kenan Demir'in tabutunun getirilmesi

Siyasi Partiler Belediye İşçisi Cenaze Namazı Servis Aracı Aydınlatma Direği 

-Cenaze namazı
-Annesinin gözyaşı dökmesi
-detaylar

( SAMSUN )- Kaza sonucu hayatı kaybeden işçinin tabutunu mesai arkadaşları sırtladı SAMSUN

- Samsun'un Atakum ilçesinde servis aracı kazasında hayatını kaybeden 2 işçi için belediye önünde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Atakum Belediyesi'nin temizlik işçilerini taşıyan midibüsün rampa aşağı inerken freni tutmadı. Kontrolden çıkan midibüs kaldırımda aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada 2 işçi hayatını kaybetti, 23 işçi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Halim Türk (58) ve Kenan Demir (34) için Atakum Belediyesi önünde tören düzenlendi.
Belediye binası önüne tabutu getirilen Kenan Demir'in cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çok sayıda belediye personeli ve protokol üyeleri katıldı.
Hayatını kaybeden belediye işçisi Kenan Demir'in annesi ise cenaze namazı sonrası "Yaktın beni oğlum, nereye gidiyorsun oğlum" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Cenaze törenine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda belediye personeli katıldı.
Kazada hayatını kaybeden Halim Türk'ün cenazesi ise ikindi namazını müteakip Çarşamba ilçesi Göğceli Mezarlığı'na defnedildi.
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