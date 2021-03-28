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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Servis aracıyla sokak köpeğini ezen sürücüye ceza...O anlar kamerada

Servis aracıyla sokak köpeğini ezen sürücüye ceza...O anlar kamerada

Köpeğin ezilme anları

( SAMSUN ) SAMSUN

Sokak Köpeği Para Cezası Jandarma Kamera Servis Aracı 


- Samsun’da bir aracın sokak köpeğini ezdiği ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri sürücüyü tespit ederek ceza yazdı. Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Boyacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis aracının sokak köpeğine çarparak kaçtığı ihbarının alınması üzerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan soruşturma neticesinde olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde yol üzerinde yatan sokak köpeğinin üzerinden geçtiği görüldü.
Sosyal medya da yayılan görüntüler üzerine Çarşamba İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri araç sürücüsü Y.O.(51) KAFES/KEP programı kullanılarak yakaladı ve ilgili kanun gereğince 1033 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
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