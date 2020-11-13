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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Servis aracıyla otomobil çarpıştı 1'i ağır 7 yaralı

Servis aracıyla otomobil çarpıştı 1'i ağır 7 yaralı

Olay yerinden detay

İlk Müdahale Bild Sağlık Ekipleri 

-Kaza yapan araçlardan detay
-Yaralılardan detay
-Röportaj

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada otomobil ile servis minibüsü çarpıştı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza İnegöl Yenişehir yolu İnegöl Mobilya ihtisas organize sanayi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Yehişehir istikametine seyir halinde olan Metin K idaresindeki 16 S 8074 plakalı servis minibüsü ile Mustafa K idaresindeki 16 CNN 83 plakalı özel otomobil İnegöl Mobilya ihtisas organize sanayi kavşağında çarpıştı. Can pazarın yaşandığı kazada 7 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafında sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini olay yerinde yaparak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralananlardan Rasim Filiz, Habib Hakbulut, Ercan Doğan, Ramazan Çınar ve Muhsin Özdemir'in durumlarının iyi olduğu otomobil sürücü Mustafa K'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza sonucu şoka giren Minibüs sürücüsü Metin K ise kazayı şöyle anlattı. "Otomobil aniden yoluma çıktı. Ona çarpmamak için ne yaptıysam kurtaramadım. Bende nasıl olduğunu anlayamadım" dedi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (SA-
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