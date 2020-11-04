Servis aracının çarptığı küçük kız yaralandı

-KÜÇÜK KIZIN ANNESİNİ BAĞIRMASI

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( BURSA )- Annesi: "Korkma bir tanem bir şeyin yok" diye teselli etti BURSA



- Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Kaza sonrası küçük kızın annesi gözyaşlarına hakim olmazken, çocuğu ambulansa bindirdiği sırada "Korkma bir tanem" diyerek moral verdi. Edinilen bilgiye göre, kaza Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Tuğçe T. (3), İnegöl Caddesi'nden Mesudiye Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan Sebahattin K. idaresindeki 16 LZ 731 plakalı servis aracının çarpması sonucu yaralandı. Küçük çocuğun annesinin gözü önünde olan kazada anne gözyaşlarına boğuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi götürdü. Yaralı çocuk ambulansa bindirildiği sırada annesi "Korkma bir tanem bir şeyin yok" diyerek minik çocuğu teselli etti. Tuğçe T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.



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