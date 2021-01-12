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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Servis aracına taktırdığı ışıklar pahalıya mal oldu

Servis aracına taktırdığı ışıklar pahalıya mal oldu

inceleme

Servis Aracı 

-ceza işlemi

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan denetimler sırasında trafik ekipleri, fazla ışık donanımı bulunduran servis aracının sürücüsüne 652 TL keserek, ışıkları sökmesi için 3 gün mühlet verdi. Trafik ekipleri, Orhaniye Mahallesi Çardak Camii kavşağında denetim yaptıkları sırada Cüneyt K. idaresindeki servis aracını durdurdu. Ekipler çok sayıda ışık donanımın olduğunu gördü. Bunun üzerine sürücü ikaz ederek bu şekilde trafikte seyretmesinin yasak olduğunu belirten trafik ekipleri, sürücüye 652 TL ceza kesti. Servis sürücüsüne 3 gün mühlet tanıyan ekipler bu süre zarfında fazla olan ışık donanımını iptal etmesini istediler. Sürücü daha sonra yoluna devam etti. (SA-MŞ)
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