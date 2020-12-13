Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Servis aracı devrildi, içindekiler yara almadan kurtuldu

Servis aracı devrildi, içindekiler yara almadan kurtuldu

Olay yerinden detay görüntüler

Polis Sağlık Ekipleri Direksiyon Servis Aracı Trol 

-servis aracından görüntü
-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Gaziemir ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda servis aracı devrilirken, içindeki 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.Kaza, saat 10.00 sıralarında İzmir-Aydın Caddesi Adnan Menderes Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hava yoluyla İzmir’e gelen yolcuları Aydın’a götüren G.C. idaresindeki 34 DJ 8810 plakalı servis aracı, iddialara göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak refüje çarptı ve karşı şeride geçerek devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Servis aracının sürücüsü ve içindeki iki yolcu kazadan yara almadan kurtulurken, tedbir amaçlı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.Servis aracında maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement