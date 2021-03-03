Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Serkan Özbilek komik videolarıyla sosyal medyayı salladı

Serkan Özbilek komik videolarıyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada paylaştığı videolardan görüntü

( DİYARBAKIR )- Sosyal medyada videolarıyla güldüren Serkan Özbilek tıklanma rekoru kırdı DİYARBAKIR

Fenomen Sosyal Medya Komik Video Güzellik Uzmanı Oyunculuk 


- Diyarbakır'ın bilinen kuaför ve güzellik işletmecisi, uzman estetisyen Serkan Özbilek, pandemi süresince evde çektiği videoları sosyal medyada paylaşınca tıklanma rekoru kırdı. Diyarbakır sosyetesinin tercih ettiği kuaför ve güzellik uzmanı estetiysen Serkan Özbilek, uzmanlık alanı olan kuaförlük haricinde sosyal medyada paylaştığı komik videolarla da gündem oldu. Diyarbakır ağızıyla çektiği videolar ile evlere konuk olan Özbilek, pandemi sürecinde eve kapanan insanlara moral olmayı hedeflediğini söyledi.

Özbilek, komik videolarla evde yaşanan gerginliğe bir nebze de olsa çözüm olduğunu ve gelen olumlu dönüşlerle mutlu olduğunu ifade etti.
Kepenkler kapanınca evde çektiği videoları sosyal medyadan paylaştı Güzellik uzmanı Serkan Özbilek korona virüs nedeniyle bir süre kepenkleri kapatınca evde çektiği komik videoları sosyal medyada paylaştı. Özbilek, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medya fenomeni haline geldi. Birçok konuyu ele alan Özbilek, kadınların eşleri tarafından kıskanılması üzerine çektiği videoda komedi tufanı oluşturarak 7’den 70’e ev ortamı sohbetine, bir de Diyarbakır ağızı katarak yayınladığı videolar sonrası oyunculuk teklifleri almaya başladı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı