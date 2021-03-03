Serkan Özbilek komik videolarıyla sosyal medyayı salladı



- Diyarbakır'ın bilinen kuaför ve güzellik işletmecisi, uzman estetisyen Serkan Özbilek, pandemi süresince evde çektiği videoları sosyal medyada paylaşınca tıklanma rekoru kırdı. Diyarbakır sosyetesinin tercih ettiği kuaför ve güzellik uzmanı estetiysen Serkan Özbilek, uzmanlık alanı olan kuaförlük haricinde sosyal medyada paylaştığı komik videolarla da gündem oldu. Diyarbakır ağızıyla çektiği videolar ile evlere konuk olan Özbilek, pandemi sürecinde eve kapanan insanlara moral olmayı hedeflediğini söyledi.



Özbilek, komik videolarla evde yaşanan gerginliğe bir nebze de olsa çözüm olduğunu ve gelen olumlu dönüşlerle mutlu olduğunu ifade etti.

Kepenkler kapanınca evde çektiği videoları sosyal medyadan paylaştı Güzellik uzmanı Serkan Özbilek korona virüs nedeniyle bir süre kepenkleri kapatınca evde çektiği komik videoları sosyal medyada paylaştı. Özbilek, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medya fenomeni haline geldi. Birçok konuyu ele alan Özbilek, kadınların eşleri tarafından kıskanılması üzerine çektiği videoda komedi tufanı oluşturarak 7’den 70’e ev ortamı sohbetine, bir de Diyarbakır ağızı katarak yayınladığı videolar sonrası oyunculuk teklifleri almaya başladı.





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