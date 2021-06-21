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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Serinlemek isterken dereye düşen genç boğularak hayatını kaybetti

Serinlemek isterken dereye düşen genç boğularak hayatını kaybetti

Deredeki arama çalışmaları

Cenaze Bild Sudan 

-Cesedin çıkarılması

( ERZURUM )- Suda kaybolan ceset JAK ekiplerince bulundu ERZURUM

- Erzurum’un Köprüköy ilçesinde Aras Çayı'na düşen 18 yaşındaki Onur Kaya’nın cenazesi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Pasinler İtfaiye erleri tarafından bulundu. Erzurum’un Köprüköy ilçesinde ikamet eden ve çobanlık yapan 18 yaşındaki Onur Kaya ayaklarını serinletmek için Aras Çayı'nda ayaklarını yıkarken suya düştü. Görenlerin Jandarma’ya olayı bildirmesinin ardından Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ve Pasinler İtfaiye Amirliğine bağlı itfaiye erleri ile arama tarama çalışmaları başlatıldı. JAK ekibi çocuğun suya düştüğü yerde yaptığı aramada Onur Kaya’nın cesedine ulaştı. Onur Kaya’nın cenazesi sudan çıkartılarak ceset torbasına konuldu. Olay yerinde savcının incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesine götürüldü.
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