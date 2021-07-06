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Serinlemek için suya girdi, cansız bedeni çıktı
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Serinlemek için suya girdi, cansız bedeni çıktı

Serinlemek için suya girdi, cansız bedeni çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü Su altı Grup Amirliğine bağlı Kurbağa Adamların arama yapması

Altın Göreme Sağlık Ekipleri Kurbağa Hayvan 

-AFAD ve Jandarma ekiplerinin olay yerinde çalışma yapması
-olay yerinden detay
-suda kaybolan vatandaşların yakınlarının beklemesi
-Yusuf Yücer'in cansız bedeninin emniyet su altı ekipleri tarafından çıkarılması
-genel ve detay

( ELAZIĞ )- Elazığ'da serinlemek için baraja giren 2 arkadaştan birinin cansız bedenine ulaşıldı ELAZIĞ

- Elazığ’da serinlemek için baraja giren ve kaybolan 2 arkadaştan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay, merkeze bağlı Şahsuvar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatan Nazmi Ç. (14) ve Yusuf Yücer (17), serinlemek için Keban Baraj Gölü uzantısında bulunan Şahsuvar köyünde suya girdi. Kıyıda çobanların kıyafetlerini gören vatandaşlar, etrafta kimseyi göremeyince durumu 112 acil sağlık, polis ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, olay yerinde çalışma başlattı. Suya giren kurbağa adamlar, bir süre sonra Yusuf Yücer’in cansız bedenini suyun altından çıkartarak olay yerinde hazır halde bulunan sağlık ekiplerine teslim etti. Yücer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kurbağa adamların suda kaybolan Nazmi Çetinkaya’ya ulaşma çalışmaları devam ediyor. (MK-YRT-
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