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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Serinlemek için ırmağa giren genç boğularak hayatını kaybetti

Serinlemek için ırmağa giren genç boğularak hayatını kaybetti

cesedin arama çalışmaları

Yüzme Jandarma Sağlık Ekipleri 

-cesedin bulunması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde serinlemek arkadaşlarıyla birlikte gittiği ırmağa giren 23 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Olay bugün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Karabük Mahallesi finiş mevkiinde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşları ile birlikte bölgeye gelen Ömer Güzel Şahin, yüzmek için Köprüçayı ırmağına girdi. Şahin'in suda gözden kaybolduğunu gören arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile sağlık ekipleri sevk edildi. JAK timi dalgıçları, kısa bir arama çalışmasının ardından Şehin'in cesedine ulaştı. Ceset, ilk incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastenesi Morgu'na kaldırıldı.
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